Казань, 15 июня, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Российский тяжелоатлет Георгий Купцов завоевал золотую медаль Игр БРИКС в весовой категории до 102 кг. Соревнования прошли в Казани.

РИА Новости/Алексей Филиппов

По сумме попыток в рывке и толчке Купцов показал результат 393 кг. Второе место занял ещё один россиянин — Егор Климонов (388 кг). Бронзу взял представитель Венесуэлы Джейсон Москера (366).

Игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую медаль на Играх стран БРИКС. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений, получив 313,69 балла.

Российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС. По итогам пяти упражнений спортсмен заработал 84,700 балла.

12 июня президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников и гостей спортивных игр и дал старт международным соревнованиям. Глава государства выразил уверенность, что масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной бескомпромиссной борьбы.