Казань, 13 июня, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую медаль на Играх стран БРИКС. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений.

Александр Вильф/РИА Новости Светлана Колесниченко (в центре)

Колесниченко получила 313,69 балла. Второе место заняла белорусская спортсменка Василина Хандоженко, у которой 296,475 балла. Замкнула тройку представительница Узбекистана Диана Онкес с результатом 229,9334.

Колесниченко завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Токио, ещё одну в Рио-де-Жанейро. Также в её активе 16 золотых наград первенств мира, 11 золотых медалей чемпионатов Европы.

Игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 июня дал старт Спортивным играм стран БРИКС. В видеообращении он поприветствовал участников и гостей соревнований. Президент назвал проведение турнира важной частью всесторонних отношений между странами. Он также отметил, что роль БРИКС в мире растёт. Глава государства уверен и том, что будет расти и популярность турнира, привлекая спортсменов со всего мира.

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что участие в Играх БРИКС подтвердили спортсмены из 97 стран.