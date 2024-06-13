Синхронистка Колесниченко принесла России первое золото на Играх БРИКС
Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото на Играх БРИКС
Казань, 13 июня, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую медаль на Играх стран БРИКС. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений.
Колесниченко получила 313,69 балла. Второе место заняла белорусская спортсменка Василина Хандоженко, у которой 296,475 балла. Замкнула тройку представительница Узбекистана Диана Онкес с результатом 229,9334.
Колесниченко завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Токио, ещё одну в Рио-де-Жанейро. Также в её активе 16 золотых наград первенств мира, 11 золотых медалей чемпионатов Европы.
Игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 июня дал старт Спортивным играм стран БРИКС. В видеообращении он поприветствовал участников и гостей соревнований. Президент назвал проведение турнира важной частью всесторонних отношений между странами. Он также отметил, что роль БРИКС в мире растёт. Глава государства уверен и том, что будет расти и популярность турнира, привлекая спортсменов со всего мира.
Заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что участие в Играх БРИКС подтвердили спортсмены из 97 стран.