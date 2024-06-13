Казань, 13 июня, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.

РИА Новости / Максим Богодвид

По итогам пяти упражнений спортсмен заработал 84,700 балла. Второе место занял ещё один представитель России, олимпийский чемпион Артур Далалоян (79,950), бронзу завоевал спортсмен из Белоруссии Егор Шарамков (77,950).

В 2022 году Маринов стал обладателем Кубка России в упражнениях на брусьях.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие порядка 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира. Между участниками разыграют 387 комплектов медалей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с многоборья на Играх БРИКС. Причиной стала травма ладони, которую спортсмен получил, выполняя упражнения на брусьях.

12 июня президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников и гостей спортивных игр и дал старт международным соревнованиям. Глава государства выразил уверенность, что масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы.

13 июня трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую медаль на Играх стран БРИКС. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений, получив 313,69 балла.