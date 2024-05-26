Сочи, Краснодарский край, 26 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. У берегов Сочи в Чёрном море зафиксировали американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Это следует из данный веб-сервиса Flightradar24, отслеживающего полёты воздушных судов в реальном времени.

US Air Force / Globallookpress.com

Согласно истории маршрута беспилотника, беспилотник вылетел с военно-морской базы ВМС США в городе Сигонела на острове Сицилия. По состоянию на 15:30 дрон продолжает курсировать вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что НАТО готовит основу для дальнейших террористических ударов. Беспилотники альянса накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении, после чего ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по территории России.

Поэтому для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей России эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения, заключил он.

В марте Минобороны России обнародовало информацию о том, что самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Британии попытались приблизиться к российской государственной границе над Чёрным морем. Для их перехвата в воздух подняли истребитель Су-30 ВКС России.

Нарушения госграницы удалось не допустить. В Минобороны подчеркнули, что Су-30 выполнил полёт над нейтральными водами, соблюдая все международные нормы.

В середине марта 2023 года в воды Чёрного моря упал американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В Минобороны России уточнили, что поднятые на перехват российские истребители не вступали в контакт с дроном. В ходе полёта беспилотник стал резко маневрировать, а затем потерял управление и рухнул в море.