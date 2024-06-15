Гавана, 15 июня, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Куба не одобряет присутствие американской подводной лодки USS Helena у берегов страны, заявил заместитель главы министерства иностранных дел страны Карлос Фернандес де Коссио.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Дипломат отметил, что США в соответствии с процедурами уведомили страну о прибытии ударного судна.

«Но очевидно нам не нравится, что на нашей территории и транзитом через наши воды проходит подлодка, принадлежащий державе, которая проводит официальную и практическую политику, враждебную Кубе», — процитировал политика портал Cubadebate.

По словам главы МИД, обычно подобные визиты происходят по приглашению Гаваны, но не в этот раз. Фернандес де Коссио напомнил, что США незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, в заливе которой находится подлодка и где действует американская военно-морская база.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня на Кубу с визитом прибыл отряд кораблей Северного флота ВМФ России. В Минобороны сообщили, что в группу вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные визиты, как и российские учения в разных регионах мира, являются нормальной практикой, а потому тут нет никаких причин для беспокойства.

В Белом доме заявили, что внимательно следили за российским отрядом кораблей. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан напомнил, что Россия проводила подобные манёвры в Карибском бассейне при разных президентах США. Вероятно, это будет повторяться и в будущем, добавил он.

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп посчитал немыслимым прибытие кораблей Военно-морского флота России на Кубу. 13 июня он заявил, что российские корабли на данный момент находятся в 60 милях (около 96 километров) от побережья штата Флорида. Политик отметил, что прибытие кораблей ВМФ России в порт Гаваны является очередным провалом американской администрации.