Москва, 15 июня, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Американский стриптизёр приезжал участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии в ДНР, рассказал 15 июня украинский пленный Юрий Водян.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

«Привезли молодого парня, подкаченного, не высокого роста <…> я спрашиваю кто это. а это стриптизёр приехал из Америки деньги зарабатывать», — рассказал военнопленный.

Как передал RT слова пленного, среди иностранных наёмников, приехавших воевать за Украину, были американские и польские наёмники, которые в основном общались на английском языке. При этом иностранные наёмники получали по $5—7 тыс. в отличие от украинских мобилизованных, которые получали не больше $3 тыс.

Как рассказал Водян, наёмники также могли в любой момент уехать.

По данным Министерства обороны, на конец марта, 6000 иностранных наёмников, прибывших на Украину, ликвидировали. Больше всего среди них граждан Польши и Румынии, отметили в ведомстве.

В июне стало известно, что Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу грузинской снайпершеРусудан Иванеишвили. Она служит в ВСУ с 2022 года.

В августе 2023 года в центре Львова избили военнослужащую ВСУ — трансгендера, приехавшую в город на похороны матери. Отмечалось, что в рядах ВСУ она служит больше трёх лет.