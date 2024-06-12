Москва, 12 июня, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу грузинской снайперше Русудан Иванеишвили, сообщается в электронной базе данных суда.

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На заседании 11 июня суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили, обвиняемой в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Наёмницу объявили в международный розыск.

Кроме того, суд, удовлетворив ходатайства следствия, заочно арестовал ещё троих наёмников, воюющих на стороне ВСУ, — Луадахи К., Елкаву Т., Мюллера М.

Снайперша служит с 2022 года в «Грузинском национальном легионе», в котором на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники, в том числе британские, японские, израильские. Боевую подготовку она прошла в грузинских вооружённых силах.

Иванеишвили в апреле 2022 года получила от киевского режима государственную награду. Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил её и её мужа Гелу Бегларашвили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Российские военные 6 июня захватили в зоне СВО наёмника из Колумбии Ангеля Карденаса Монтиллу. Бывшему полицейскому, воюющему на стороне ВСУ, 32 года. Он сообщил на допросе, что ему обещали, что он будет охранять здание, а не участвовать в боях на передовой.