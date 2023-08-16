Львов, Украина, 16 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник избил в центре Львова военнослужащую ВСУ — трансгендера, передаёт 16 августа киевское издание «Страна» со ссылкой на сообщения ЛГБТ-пабликов.

Кадр видео из Телеграм — канала Пострадавшая военнослужащая ВСУ

Отмечается, что военнослужащая приехала во Львов на похороны матери. Вечером 15 августа в центре города к ней подошёл неизвестный, начал оскорблять и нанёс несколько ударов.

Поводом для нападения, исходя из сообщений, стал внешний вид трансгендера. Напавший в нецензурной форме назвал трансгендера представителем сексуальных меньшинств.

Военнослужащей, которая, как отмечается, находится в рядах ВСУ уже три года, удалось снять на телефон часть нападения. Позднее она сняла побои и написала заявление в полицию.

Как сообщалось ранее, в августе 2023 года одним из спикеров ВСУ была назначена американская журналистка, трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Эштон-Чирилло находится на Украине с первых дней СВО и имеет контракт с ВСУ. Ей поставлена задача рассказывать аудитории в Европе и США о ходе конфликта с позиции Киева.

8 августа Эштон-Чирилло заявила, что одно из отличий Украины от России состоит в том, что украинцы — люди, «а русские — нет». 11 августа она заявила, что некоторые из своих заявлений делает, чтобы привлечь внимание в России, и назвала граждан России «тупыми».