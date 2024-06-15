Москва, 15 июня, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» (G7) в случае принятия ими решения о конфискации российских активов могут лишиться около 83 млрд долларов — столько инвестиций они вложили в экономику России. Это следует из расчёта на основании данных национальных статистических служб.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии. Санкции

Согласно этим данным, которые привела «Газета.Ru», по итогам 2022 года объём прямых инвестиций стран «Большой семёрки» в экономику России составил 82,8 млрд долларов.

При этом самым крупным инвестором в российскую экономику является Великобритания (18,9 млрд долларов), за которой расположились Германия (17,3 млрд долларов), Франция (16,6 млрд долларов) и Италия (12,9 млрд долларов). США вложили 9,6 млрд долларов, Япония — 4,6 млрд долларов и Канада — 2,6 млрд долларов.

С момента начала спецоперации в феврале 2022 года Запад заблокировал суверенные активы России в объёме около 300 млрд долларов. Почти сразу в этих странах начали обсуждать возможность конфискации этих средств на различные цели.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что все страны G7 будут принимать участие в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счёт доходов от замороженных российских активов. По его словам, Запад предоставит такой заем Киеву уже в 2025 году.

Лидеры стран «Группы семи» по итогам саммита в Италии заявили, что Россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов за якобы понесённый ущерб в ходе конфликта. Утверждалось, что такая оценка основана на данных Всемирного банка и украинского правительства.

Президент России Владимир Путин 14 июня отметил, что любые попытки изъятия Западом замороженных российских активов будут воровством и не останутся безнаказанными. Глава государства уточнил, что западные страны пытаются подвести хоть какую-то юридическую базу под окончательное присвоение активов России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Евросоюз о последствиях решения об изъятии российских активов. Представитель Кремля отмечал, что Брюссель в этом случае будет рубить сук, на котором сидит.