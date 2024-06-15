Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Донецком
Москва, 15 июня, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Артиллеристы Южной группировки войск Вооружённых сил России уничтожили опорный пункт украинской армии на донецком направлении. Об этом 15 июня сообщило Министерство обороны.
«Расчётами 122-мм гаубиц Д-30 уничтожен опорный пункт ВСУ с личным составом на донецком направлении», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что расчёты артиллерии Южной группировки российских войск вели огонь осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции.
Как рассказал командир орудия с позывным Хим, расчёт в основном бьёт по личному составу ВСУ, пытающемуся провести ротацию, получив данные от разведки. Военный уточнил, что с момента получения координат цели до выстрела проходит не более пяти минут.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 июня российский инженер расчёта FPV-дронов с позывным Алтай рассказал об уничтожении американского танка Abrams ВСУ. По его словам, после обнаружения танка первый снаряд попал ему под башню в район боекомплекта. После этого боевая машина загорелась, проехала около 300 метров и свернула в лесополосу, где её покинул экипаж.
Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что экипажи Су-25 ВКС России поразили опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Центр». Для нанесения ударов использовали неуправляемые авиационные ракеты.