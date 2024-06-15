Донецк, 15 июня, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в субботу, 15 июня, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Су-25

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар… по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. В результате выполнения полётного задания российские военные уничтожили технику и живую силу противника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895674" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа экипажей Су-25 группировки войск «Восток»

После выполнения огневой задачи экипажи штурмовиков выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, после чего вернулись на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за неделю подразделения группировки войск «Центр» уничтожили 2375 военнослужащих ВСУ. Также украинские войска потеряли 14 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП Bradley и две БМП Marder, 52 орудия полевой артиллерии, среди которых десять американских буксируемых гаубиц M777, и шесть автомобилей.

Кроме того, российские военные улучшили тактическое положение, отразили 34 контратаки противника и нанесли поражение подразделениям четырёх пехотных, четырёх механизированных и одной воздушно-десантной бригад ВСУ.