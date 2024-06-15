Солнечногорск, Московская область, 15 июня, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин считает, что 58-я армия Вооружённых сил России достойно работает в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства заявил об этом вечером 14 июня на встрече с участниками программы «Время героев» в Солнечногорске.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Подполковник Юрий Абаев, являющийся одним из участников программы «Время героев» и в начале спецоперации служивший 58-й армии, в ходе встречи передал главе государства слова благодарности и поддержки от боевых товарищей.

«Я знаю, 58-я армия — работает достойно», — сказал в ответ на это президент.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 июня Путин на встрече в Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам СВО. Глава государства подчеркнул, что российское руководство постоянно думает о героях спецоперации, так как от них зависит будущее страны.

Президент также указал на то, что в ходе военных действий нужно беречь не только боекомплект, но и в первую очередь людей. Путин также уточнил, что в Вооружённых силах нужны люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для руководства ими.

Глава государства также отметил, что Россия непобедима, так как её многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей. Он подчеркнул, что эту силу не может преодолеть никто.