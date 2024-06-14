Путин призвал беречь на СВО в первую очередь людей, а не только боекомплект
Москва, 14 июня, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Во время проведения специальной военной операции необходимо беречь не только боекомплект, но и в первую очередь людей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в подмосковном Солнечногорске.
«В военном деле — это, конечно, не только боекомплект беречь, это прежде всего людей беречь, это важно, конечно, для командного состава», — сказал глава государства.
Он отметил, что в армии необходимы люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для руководства войсками.
На встрече глава государства подчеркнул, что в современно мире умение работать в команде является важнейшим преимуществом для каждого человека. Президент также отметил значительное омоложение в армии. По его словам, командармам в среднем 50 лет, а комдивам — 46.
Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент отметил значительные изменения в организации армии за время СВО. Организация российской армии изменилась, в том числе в вопросе продвижения перспективных кадров, добавил Путин.
Во время своего выступления президент обратился к героям СВО от имени руководства страны. Он отметил, что вся Россия любит их и думает о солдатах каждую минуту.