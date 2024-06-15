Хельсинки, 15 июня, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Украина оказалась вовлечена в конфликт с Россией из-за того, что Киев превратил её в военную угрозу для Москвы. Такое мнение 14 июня высказал финский учёный Туомас Малинен в соцсети Х.

«Несколько уроков истории для людей, которые «не принимают мир на условиях России». Финляндия и Россия (Советский Союз) вели две войны между 1939 и 1944 годами, в результате которых Финляндия в конечном итоге потеряла 12% своей территории», — написал он.

Учёный уточнил, что в первый раз конфликт начала Россия, а во второй — Финляндия, отметив, что военного столкновения с восточным соседом, по его мнению, можно избежать только в том случае, если ты не являешься для него угрозой. По словам Малинена, Украина провалила эту задачу.

«Финляндия тоже вот-вот потерпит неудачу в этом вопросе», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение президента России Владимира Путина. По его утверждению, российские войска не прекратят наступать, даже если украинская сторона выполнит условия Москвы.

Ранее в этот же день Путин на встрече с руководством МИД заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Он назвал условиями для этого полный вывод ВСУ из новых регионов России в границах, в которых они вошли в состав Украины, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Глава государства также назвал ещё одним условием для переговоров отмену антироссийских санкций Запада.

Президент также отметил необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному разрешению конфликта международными договорами, в которых пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Он добавил, что Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.