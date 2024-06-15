На Украине заявили об отсутствии нарушений при проверке США «Азова»*
Постпред Украины при ООН Кислица: США не нашли нарушений при проверке «Азова»*
Нью-Йорк, США, 15 июня, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки при проверке националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы не нашли нарушений, которые могли бы помешать поставкам ему вооружений. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 14 июня заявил постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.
«Мы высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США и никаких доказательств нарушений со стороны «Азова», которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено», — заявил он.
Как указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания, в США ранее открыто заявляли, что боевики «Азова» придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. Теперь же американские власти перестали усматривать в действиях националистического формирования бесчеловечную идеологию, подчеркнул Небензя.
Как передавало ИА Регнум, 10 июня американское издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон снял запрет на поставки оружия и военной техники «Азову». В Госдепартаменте США заявили, что проверка якобы показала соответствие критериям поправки Лихи, согласно которой Соединённые Штаты не имеют права оказывать военную поддержку иностранным формированиям, причастным к нарушениям прав человека.
По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, решение США о снятии запрета на поставки оружия националистическому формированию вызывают крайнее возмущение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва крайне негативно относится к этому решению, демонстрирующему готовность США прибегать к любым методам в попытках подавить РФ, даже к заигрыванию с неонацистами.