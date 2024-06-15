* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нью-Йорк, США, 15 июня, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки при проверке националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы не нашли нарушений, которые могли бы помешать поставкам ему вооружений. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 14 июня заявил постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Азов

«Мы высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США и никаких доказательств нарушений со стороны «Азова», которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено», — заявил он.

Как указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания, в США ранее открыто заявляли, что боевики «Азова» придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. Теперь же американские власти перестали усматривать в действиях националистического формирования бесчеловечную идеологию, подчеркнул Небензя.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня американское издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон снял запрет на поставки оружия и военной техники «Азову». В Госдепартаменте США заявили, что проверка якобы показала соответствие критериям поправки Лихи, согласно которой Соединённые Штаты не имеют права оказывать военную поддержку иностранным формированиям, причастным к нарушениям прав человека.

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, решение США о снятии запрета на поставки оружия националистическому формированию вызывают крайнее возмущение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва крайне негативно относится к этому решению, демонстрирующему готовность США прибегать к любым методам в попытках подавить РФ, даже к заигрыванию с неонацистами.