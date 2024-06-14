Москва, 14 июня, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Бывшего руководителя бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка судят по обвинению в нанесении ущерба критической информационной инфраструктуре предприятия из-за того, что он при увольнении удалил папку на компьютере, за которым работал, сообщил 14 июня «Ъ».

РИА Новости/РИА Новости

ФСБ обвинила мужчину в удалении терабайта служебной информации, что грозило срывом выполнения гособоронзаказа. По версии следствия, экс-бригадир, удаляя личные данные, также стёр расчёты, необходимые для производства боевых ракет.

Обвиняемый на заседании Мособлсуда не отрицал, что удалил папку, но заявил, что не мог своими действиями навредить предприятию, так как стёр её только с ПК, а на сервере сохранились все необходимые расчёты. Он также утверждал, что в папке не было ничего ценного, потому она и называлась «Хлам». Мужчина также указал на то, что предприятие не предъявило ему иск о возмещении убытков.

Экс-бригадир на судебном заседании попросил изменить ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Он заявил, что ему тяжело находиться в камере, где пьют и курят, так как он сам не употребляет ни алкоголь, ни табак. Также у его сокамерников сильно отличаются статьи, по которым их обвиняют. Суд оставил обвиняемого под арестом. Ему грозит восемь лет заключения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня суд в Москве приговорил экс-начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны России Сергея Харитонова к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что он получил 65 млн рублей.

В июле 2023 года суд в Курске приговорил двух бывших сотрудников оборонного предприятия к лишению свободы сроком на 13 и 17 лет за государственную измену, а также к штрафам. Их признали виновными в передаче данных украинской разведке.