Курск, 25 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В Курске бывшие сотрудники предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получили от 13 до 17 лет лишения свободы за госизмену. Суд вынес решение во вторник, 25 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Двое экс-работников оборонного предприятия передавали данные представителям военной разведки Украины. Наряду с лишением свободы их оштрафовали.

«Курский областной суд признал бывших супругов виновными и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трёх лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года. Сидоркиной Т. А. — 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год», — сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА Регнум, жителя Пензенской области заподозрили в госизмене из-за передачи СБУ сведений об участниках специальной военной операции и их семьях. В отношении него возбудили уголовное дело. По статье о госизмене ему может грозить пожизненное лишение свободы. ФСБ проводит следственные и разыскные мероприятия по сбору дополнительных фактов преступлений подозреваемого.

По аналогичной статье основателя Group-IB Илью Сачкова могут приговорить к 18 годам колонии. Его задержали в сентябре 2021 года и поместили под арест по подозрению в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно». Сачкову вменяют передачу секретных сведений иностранной разведке и причинение тем самым ущерба интересам России. Оглашение приговора назначено на 26 июля.