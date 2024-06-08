Москва, 8 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции (СВО) российские военные сбили вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 8 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армія Інформ

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельная ракета «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая российские военные сбили в зоне СВО украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27, а 29 мая — самолёт МиГ-29 и 31 беспилотник ВСУ.

28 мая Генпрокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного Киеву города в Запорожье.

12 мая Конашенков информировал, что в районе населённого пункта Манвеловка Днепропетровской области Украины уничтожены четыре вертолёта Ми-24 и поражён вертолёт Ми-8 украинских войск.