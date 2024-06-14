Москва, 14 июня, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Россия видит растущий интерес стран к формату БРИКС. Об этом 14 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Такой образ будущего созвучен устремлениям абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС», — отметил глава государства.

Он добавил, что Россия в рамках своего председательства в объединении в 2024 году будет содействовать плавному включению новых участников в рабочие структуры.

Путин поручил правительству и МИД продолжить содержательную работу, чтобы выйти на саммит БРИКС в Казани в октябре с набором согласованных решений, которые зададут вектор сотрудничества в политике, безопасности, экономике, финансах, культуре, науке, спорте и гуманитарных связях.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым вручил ему письмо о намерении страны стать полноправным членом БРИКС.

В 2024 году к БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) присоединились пять стран — ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматривают в качестве кандидатов на членство в объединении.

Путин 15 мая назвал интеграцию новых участников БРИКС одной из главных целей председательства России в 2024 году. Также важна скоординированная работа по укреплению авторитета БРИКС на мировой арене, отметил он.