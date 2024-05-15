Москва, 15 мая, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Одной из главных целей представительства России в межгосударственном объединении БРИКС в 2024 году является ограниченная интеграция новых участников, заявил Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, опубликованном 15 мая на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Путин БРИКС

«Безусловно, одна из основных целей российского председательства — ограниченная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества», — указал Путин.

Ещё одним приоритетов, как отметил глава государства, является продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета БРИКС на мировой арене и наращиванию возможностей объединения для продвижения более демократической и справедливой системы международных отношений.

«Сотрудничество в БРИКС выстраивается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса», — напомнил российский лидер.

Кроме того, в рамках председательства России в БРИКС состоялось уже немало профильных мероприятий. Всего же до конца года их предусмотрено более 200, в том числе Спортивные игры стран БРИКС в Казани и саммит объединения, который пройдёт 22–24 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января 2024 года Россия начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС. Год начался с присоединения к содружеству пяти новых государств — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом число участников БРИКС выросло до десяти.