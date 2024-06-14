Астрахань, 14 июня, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил о принятии «непростого» для него решения и уходе в отставку. Он написал об этом 14 июня в Telegram-канале.

Telegram-канал Олега Полумордвинова Глава Астрахани Олег Полумордвинов

«Астраханцы, друзья! Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал он.

Полумордвинов поблагодарил горожан за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях, а также команду муниципалитета, с которой он работал, находясь на занимаемом посту.

Также глава города отдельно поблагодарил депутатов городской думы, уточнив, что за это время они много сделали.

«Я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов 11 июня подал в отставку по собственному желанию досрочно. При этом, кто вместо него займёт пост главы города, не уточнялось.

Глава города Иваново Владимир Шарыпов 4 июня также подал в отставку по собственному желанию. На его пост врио градоначальника назначили первого заместителя главы администрации Иваново Александра Шаботинского.

В конце мая объявил об уходе в отставку губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Помимо этого, в мае заявила об отставке глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, уточнив, что переходит на другую работу.