Йошкар-Ола, 11 июня, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов досрочно подал в отставку по собственному желанию, следует из опубликованного на сайте собрания депутатов распоряжения.

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«Досрочно прекратить полномочия главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Маслова Евгения Васильевича в виду отставки по собственному желанию 17 июня 2024 года», — решило собрание депутатов Йошкар-Олы.

Решение вступает в силу со дня его принятия. Контроль за его исполнением возложили на постоянную комиссию по законности. Кто займёт пост градоначальника пока не сообщали.

Маслов родился 22 сентября 1979 года в Твери. Окончил юридический факультет Марийского государственного университета. Работал в Государственной регпалате при министерстве юстиции республики. В 2010 году возглавил департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области. В 2014 году получил назначение на пост заместителя министра государственного имущества Марий Эл. В декабре 2015 года Маслов стал мэром Йошкар-Олы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня глава города Иваново Владимир Шарыпов подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы города назначили первого заместителя главы администрации города Александра Шаботинского.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров 31 мая объявил об уходе в отставку. В мае об отставке также объявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она заявила, что уходит на другую работу.