Москва, 18 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В России 20 июня стартует приёмная кампания в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет». Будущих профессионалов ждут более 1,2 тыс. современных и оснащенных учебных заведений в 79 регионах страны. Студенты за короткое время получат востребованную специальность, опыт на производствах и станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. А более 1,6 тыс. предприятий-работодателей готовы трудоустроить молодёжь ещё на этапе прохождения практики.

Правительство Ростовской области Федеральный проект «Профессионалитет»

«В основу проекта «Профессионалитет» заложен отраслевой подход, а образовательные программы ориентированы на выпуск специалистов, которые востребованы и сразу готовы к полноценной работе. Кластеры «Профессионалитета» объединили колледжи, предприятия и региональную власть. Индустриальные партнеры получили возможность делать конкретный запрос на кадры. Так, совместно с отраслью формируются новые стандарты практико-ориентированного обучения», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

К 2026 году к «Профессионалитету» присоединятся все 89 регионов России, а к 2030 году проект охватит 100% образовательных организаций. Расширяется и список направлений обучения. На сегодняшний день на базе учебных заведений среднего профессионального образования созданы кластеры по таким отраслям, как машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, химическая, атомная и фармацевтическая отрасли, лесная и топливно-энергетическая промышленности и другие.

К примеру, образовательно-производственные кластеры работают на базе техникума Ростовского госуниверситета путей сообщения, Ростовского-на-Дону строительного коллежа и Таганрогского техникума машиностроения и металлургии. И в 2024 году принять на обучение по приоритетным для региона направлениям — железнодорожное, металлургическое и строительное — планируется на менее тысячи студентов.

«В число преимуществ обучения по программам «Профессионалитета» входят сокращенные сроки обучения с акцентом на практической подготовке, гарантия трудоустройства на предприятие, а также педагоги и мастера производственного обучения, прошедшие программу повышения квалификации», — отметил первый замгубернатора области Игорь Гуськов.

В Краснодарском крае возможность гарантированного трудоустройства по окончании обучения получили студенты Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа (УСПК), заключившие целевые договоры с энергохолдингом «Эн+». Этот один из крупнейших российских производителей электроэнергии и тепла поддержал создание образовательного кластера «Центр развития цифровизации Краснодарского края» на базе УСПК. Он ориентирован на подготовку ИТ-специалистов.

Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края Федеральный проект «Профессионалитет»

«Студенты смогут получить и дополнительное обучение по таким направлениям, как информационная безопасность, искусственный интеллект и другим, для расширения профессионального кругозора и более гибкого выбора карьерной траектории в будущем», — рассказал руководитель колледжа Андрей Ярыш.

Серпуховский колледж, являющийся сетевой организацией четырех кластеров в Московской области, объявляет набор абитуриентов на специальности «Технология машиностроения», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Туризм и гостеприимство», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и другим.

«Студенты могут овладеть навыками, необходимыми для работы в высокотехнологичной и динамично развивающейся отрасли. Кластер «Радиоэлектроника» предлагает обучение по последним достижениям в области электроники и связи. В кластере «Туризм и сфера услуг» будущие специалисты учатся создавать незабываемые впечатления и управлять туристическими продуктами. А «Топливно-энергетический комплекс» готовит специалистов для одной из ключевых отраслей, обеспечивающей энергетическую безопасность страны», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Одним из инструментов мотивации при выборе образовательной траектории в колледжах и техникумах стала карьерная карта выпускника. Она разрабатывается для каждой специальности и наглядно показывает возможные этапы карьерного роста: от информации о мерах поддержки студентов и молодых специалистов до сведений о возможном уровне доходов профессионала на каждом этапе карьеры.

Важную роль в подготовке кадров играют и преподаватели. Педагоги «Профессионалитета» постоянно повышают квалификацию, обмениваются лучшими практиками, а также участвуют во Всероссийском конкурсе среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Он по праву считается одним из самых востребованных профессиональных конкурсов в образовательном пространстве страны, и интерес к нему стремительно растёт.

«В этом году число участников увеличилось почти на 60% по сравнению с прошлым годом и превысило шесть тысяч человек. Это настоящие профессионалы своего дела, ведущие педагоги из разных регионов. Их всех объединяет высочайшее мастерство, творческий подход к работе, интерес к современным технологическим решениям и умение работать с молодежью», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году и стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования, которая с 2019 года ведется по национальному проекту «Образование». Федпроект нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики.

Узнать больше о программе «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках и востребованных профессиях, которыми можно овладеть во время обучения, можно на сайте ЯПРОФ.РФ.