Тель-Авив, Израиль, 14 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Израильские военные на границе с Ливаном использовали требушет, который представляет собой катапульту для запуска зажигательных ядер, сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

Требушет, вращающийся манипулятор с ремнём, прикреплённым для запуска снаряда, использовали для запуска огненного шара из Израиля в сторону ливанской территории. Это оружие практически перестали использовать еще с XVI века.

По информации израильского общественного вещателя и филиала CNN Kan, катапульту солдаты использовали по личной инициативе, широкого распространения оружие в армии не получило. Предполагалось, что требушет применили для сжигания кустарников, которые боевики могли использовать в качестве прикрытия при попытках добраться до границы.

В Армии обороны Израиля не прокомментировали эти заявления.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня стало известно о гибели «самого важного» командира «Хезболлы». По информации агентства AFP, военачальник погиб в результате удара ЦАХАЛ по городу Джуайя на юге Ливана. Кроме того, жертвами атаки стали ещё три человека.

27 мая израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Под обстрел попали склад оружия «Хезболлы» и военное сооружение в районе Мейс-эль-Джабальс. Уточнялось, что авиация Израиля также нанесла удары по инфраструктуре шиитского движения в районе Хиама и дополнительным военным сооружениям около Хулы.

В начале января ливанский премьер-министр Наджиб Микати потребовал от Израиля прекратить нарушать суверенитет Ливана и призвал вывести войска из оккупированных районов. Глава правительства также предупредил, что дальнейшее обострение ситуации может спровоцировать региональную войну.