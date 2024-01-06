Бейрут, 6 января, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Ливан требует от Израиля прекратить нарушать его суверенитет, а также вывести свои войска из тех районов, которые ими оккупированы. В противном случае дальнейшее обострение ситуации может привести к региональной войне, заявил премьер-министр республики Наджиб Микати.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ливанцы привержены миру и не являются сторонниками войны. Мы стремимся к стабилизации обстановки, поскольку понимаем, что дальнейшее обострение пограничного конфликта на юге Ливана приведет к региональной войне», — сказалт Микати во время встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Бейруте, его слова приводит правительственная пресс-служба.

Боррель также высказался против того, чтобы Ливан втягивали в региональный конфликт.

«Необходимо избегать военной эскалации на Ближнем Востоке, и я посылаю этот сигнал в том числе Израилю», — заявил он.

По словам представителя ЕС, он в ходе проведенных переговоров в Бейруте смог прийти к соглашению о дипломатическом сотрудничестве, чтобы снять напряжённость и достигнуть долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке. А это, по мнению Борреля, соответствует интересам всех сторон. Кроме того, Жозеп Боррель сообщил о намерении посетить Саудовскую Аравию 7 января в ходе своей региональной поездки.

Как сообщало ИА Регнум, Ливан обратился в Совет безопасности ООН с жалобой на Израиль. Причиной стала атака ЦАХАЛ на южный пригород Бейрута 2 января. В подконтрольном ливанскому движению «Хезболла» южном пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв, который вызвал пожар. Погибли четыре активиста палестинского движения. Ещё три человека получили ранения.