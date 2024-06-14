* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ростов-на-Дону, 14 июня, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В России Грузинский национальный легион официально признали террористической организацией, сообщили 14 июня в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«На основании собранных ФСБ доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией», — сообщили в ведомстве.

Эта структура действует в составе ВСУ с 2014 года и является сегодня наиболее крупным комплектуемым по национальному признаку вооружённым формированием, сообщили в ФСБ.

В ведомстве также отметили, что участники этого формирования участвуют в боевых действиях на стороне украинской армии. В ФСБ сообщили, что установлены их причастность к диверсионно-террористическим актам на российской территории, пыткам российских военных, убийствам мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, военнопленный наёмник Мамука Гацарелия, приговорённый в России к пожизненному сроку, рассказал 21 марта, что в Грузинском национальном легионе воюют на стороне ВСУ британцы, японцы, израильтяне, также есть наёмники из Азербайджана и Армении. В основном в легионе он встретил грузин — 250–300 человек, рассказал Гацарелия.

Басманный районный суд Москвы 12 июня заочно приговорил к аресту грузинскую снайпершу Русудан Иванеишвили — члена Грузинского национального легиона. Её заочно арестовали по статье о наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).