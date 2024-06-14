Курск, 14 июня, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Курской области пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных украинской армией. Об этом сообщил 14 июня врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе», — уточнил он в своём Telegram-канале.

Ранее врио губернатора написал, что в небе над Курском задействовали систему ПВО. Смирнов призвал жителей не приближаться к упавшим обломкам дронов.

Он также поблагодарил российских военных за отражение атак ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 июня стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России за сутки подавили и обезвредили в приграничных районах Курской области 26 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Вместе с тем сбросы взрывоопасных устройств с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе киевской армии фиксировались в районах сёл Гуево, Кондратовка, Гоптаровка, Весёлое и Гордеевка, а также вблизи хуторов Олешня, Отруба и посёлков Политотдельский и Краснооктябрьский.

13 июня в ночное время российские военные уничтожили три украинских БПЛА над Ярославской областью и один дрон — во Владимирской. Информация о ранении людей и повреждении объектов не поступала.