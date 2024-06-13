Киев, 13 июня, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Верховная рада Украины изучает возможность передачи функций территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) гражданским органам, сообщил заместитель главы комитета по национальной безопасности, обороне и разведке украинского парламента Егор Чернев в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Депутат напомнил о недавней драке между врачами скорой помощи и военкомами в Одессе. Он назвал случившееся позорным инцидентом и отметил, что прежде не сталкивался с подобным.

Чернев уточнил, что его комитет пытается решить, как избежать новых подобных происшествий. Парламентарий подчеркнул, что передача функций ТЦК гражданским органам выведет их из подчинения ВСУ или министерства обороны Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Киевском районе Одессы сотрудники ТЦК устроили драку с задержанными ими работниками скорой помощи. Это произошло после того, как водитель медицинского автомобиля пришёл в военкомат обновить данные.

При этом работники ТЦК решили не отпускать мужчину. Задержанный пожаловался на поднявшееся давление и вызвал скорую помощь. При попытке медиков вывести мужчину из здания военные применили силу.

На подмогу коллегам прибыли другие медицинские бригады, и завязалась массовая драка. Очевидцы инцидента заявили, что в потасовке принимали участие врачи, люди в военной форме, а также неизвестные в гражданской одежде с битами. Последние дрались как с военными, так и с медиками.

Это уже не первый инцидент с участием сотрудников ТЦК на Украине. В середине мая стало известно, что в Одессе представители военкомата в ходе рейда по мобилизации избили мужчину в маршрутном автобусе.