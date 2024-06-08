Многодетного мужчину на Украине насильно мобилизовали при детях
«Страна. ua»: многодетного отца на Украине мобилизовали на вокзале перед детьми
Украина, 9 июня, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Многодетного отца мобилизовали прямо на вокзале села Соловино в Закарпатье на Украине, куда он приехал с семьёй на отдых. Об инциденте написало украинское издание «Страна. ua».
Отмечается, что по украинским законам многодетные отцы имеют право на отсрочку от мобилизации.
Мужчину забрали прямо с вокзала, когда он сошёл с поезда. Он приехал из Киева на отдых с большой семьёй: женой, тёщей, тремя маленькими детьми и племянницей.
Сотрудники военкомата обвинили мужчину в незаконном нахождении в приграничной зоне и задержали его. Его доставили в военкомат, где он быстро прошёл медкомиссию.
По словам супруги, мужа уже отправили в учебный центр в Одессу.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он, в частности, предусматривает штрафы за неявку в военкомат. Закон обязал всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет. Военкоматы получили право конфисковывать у граждан автомобили для нужд ВСУ.
Фактически закон об усилении мобилизации лишил уклонистов права на апелляционное обжалование судебных решений при спорах с военкоматами.
Киевский режим будет и далее снижать призывной возраст в стране, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин.
Порядка 55 украинских военнослужащих, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживают в подвале 81-й аэромобильной бригады. Об этом 6 июня сообщило издание «Страна. ua», ссылаясь на сына одного из бойцов.