Украина, 9 июня, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Многодетного отца мобилизовали прямо на вокзале села Соловино в Закарпатье на Украине, куда он приехал с семьёй на отдых. Об инциденте написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Отмечается, что по украинским законам многодетные отцы имеют право на отсрочку от мобилизации.

Мужчину забрали прямо с вокзала, когда он сошёл с поезда. Он приехал из Киева на отдых с большой семьёй: женой, тёщей, тремя маленькими детьми и племянницей.

Сотрудники военкомата обвинили мужчину в незаконном нахождении в приграничной зоне и задержали его. Его доставили в военкомат, где он быстро прошёл медкомиссию.

По словам супруги, мужа уже отправили в учебный центр в Одессу.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он, в частности, предусматривает штрафы за неявку в военкомат. Закон обязал всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет. Военкоматы получили право конфисковывать у граждан автомобили для нужд ВСУ.

Фактически закон об усилении мобилизации лишил уклонистов права на апелляционное обжалование судебных решений при спорах с военкоматами.

Киевский режим будет и далее снижать призывной возраст в стране, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин.

Порядка 55 украинских военнослужащих, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживают в подвале 81-й аэромобильной бригады. Об этом 6 июня сообщило издание «Страна. ua», ссылаясь на сына одного из бойцов.