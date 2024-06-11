Одесса, Украина, 11 июня, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В Одессе произошла массовая драка с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — Прим. Ред.) и задержанных ими работников скорой помощи, сообщило украинское издание «Страна. ua».

По информации издания, утром 11 июня водитель скорой помощи пришёл в ТЦК Киевского района обновить данные, однако сотрудники военкомата отказались его отпускать. Тогда мужчина пожаловался на поднявшееся давление и вызвал медиков.

Бригада скорой приехала по вызову, но её сотрудников также не выпустили из здания ТЦК. В результате на подмогу коллегами прибыли и другие бригады скорой. Мирно решить вопрос не удалось, на территории перед зданием завязалась драка.

В соцсетях очевидцы сообщали, что участие в потасовке принимали люди в военной форме. врачи скорой, а также некие люди в гражданской одежде с битами. Последние дрались и с военными, и с медиками.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в Житомирской области на западе Украины мужчина скончался после эпилептического приступа, случившегося в военкомате. Военнообязанного для прохождения военно-врачебной комиссии доставили в ТЦК 28 мая. Утром следующего дня у него случился приступ, который, по данным Житомирского областного военкомата, якобы вызвало длительное употребление алкоголя.

После обнародования истории 5 июня несколько десятков человек пытались прорваться к территориальному центру комплектования. Женщины собирались возле здания, скандируя «Позор!». Нескольким из них удалось попасть на территорию ТЦК. Дальнейшее развитие событий осталось неизвестным.

3 июня стало известно, что во Львове женщины отбили молодого человека, которого полицейские пытались насильно мобилизовать. На кадрах из соцсетей видно, как двое сотрудников полиции на протяжении нескольких минут пытались задержать молодого человека, чтобы передать его сотруднику ТЦК, который в это время находился в гражданском автомобиле BMW. Однако мужчину вызвались защищать находившиеся рядом женщины. В итоге им удалось отбить молодого человека, а сотрудники полиции были вынуждены уехать из двора.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.