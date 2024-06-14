В Литве приняли законопроект о переносе захоронений советских воинов
Вильнюс, 14 июня, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Сейм (парламент) Литвы одобрил поправки к законам, благодаря которым станет возможным перенос захоронений советских воинов. Соответствующий законопроект рассмотрели 13 июня на пленарном заседании парламента.
Инициативу поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, голосовавших против не было. Согласно новым правилам, запрет на ликвидацию могил и кладбищ, включённых в Реестр культурных ценностей, автоматически отменяется, если захоронения признают пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы.
«В отношении таких захоронений охрана действовать не будет, если они будут признаны пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию», — указано в документе.
Решения о том, является ли захоронение символом тоталитаризма, будет принимать специальная комиссия при Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы. Каждый конкретный случай будет рассмотрен отдельно.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Польша, Украина и страны Прибалтики продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке Евросоюза и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на то, что ведущаяся в государствах Балтии, в Польше и на Украине официальная война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводится в нарушение всех двусторонних соглашений в данной сфере.
Врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов заявил, что, согласно данным на 1 декабря 2023 года, в Польше было официально ликвидировано 468 памятников, осталось всего 93 объекта. Специалист добавил, что в Чехии из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений было полностью ликвидировано 28, кроме того, 22 объекта были изменены (с них сняли красные звезды, символику и надписи).