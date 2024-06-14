Вильнюс, 14 июня, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Сейм (парламент) Литвы одобрил поправки к законам, благодаря которым станет возможным перенос захоронений советских воинов. Соответствующий законопроект рассмотрели 13 июня на пленарном заседании парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник воинам Советской Армии в Риге

Инициативу поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, голосовавших против не было. Согласно новым правилам, запрет на ликвидацию могил и кладбищ, включённых в Реестр культурных ценностей, автоматически отменяется, если захоронения признают пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы.

«В отношении таких захоронений охрана действовать не будет, если они будут признаны пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию», — указано в документе.

Решения о том, является ли захоронение символом тоталитаризма, будет принимать специальная комиссия при Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы. Каждый конкретный случай будет рассмотрен отдельно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Польша, Украина и страны Прибалтики продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке Евросоюза и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на то, что ведущаяся в государствах Балтии, в Польше и на Украине официальная война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводится в нарушение всех двусторонних соглашений в данной сфере.

Врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов заявил, что, согласно данным на 1 декабря 2023 года, в Польше было официально ликвидировано 468 памятников, осталось всего 93 объекта. Специалист добавил, что в Чехии из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений было полностью ликвидировано 28, кроме того, 22 объекта были изменены (с них сняли красные звезды, символику и надписи).