Москва, 5 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Польша, Украина и страны Прибалтики продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке Евросоюза и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе круглого стола на тему «Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам», который проходил на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

Zuma/TASS Демонтаж мемориала в честь павших во время Второй мировой войны советских солдат в Вильнюсе

В материалах к круглому столу указано, что в последнее время власти некоторых европейских государств объявили о подготовке к демонтажу свыше 300 памятников советским воинам, которые погибли в боях за освобождение Европы от нацизма. На сегодняшний день в Европе уже демонтировано свыше 3000 памятников советским воинам-освободителям.

Захарова указала на то, что ведущаяся в государствах Балтии, в Польше и на Украине официальная война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводится в нарушение всех двусторонних соглашений в данной сфере.

«Буквально подведены под местные законы, которые были приняты якобы о «декоммунизации», эти акты вандализма. Но самое главное, на чём основана безнаказанность этой политики, это поддержка со стороны еэсовского и натовского Брюсселя. Цели понятны, они и не скрываются: сцементировать русофобский фронт, создать для него идеологическую основу», — заявила официальный представитель МИД России, добавив, что внешнеполитическое ведомство РФ активно поддерживает инициативы по увековечению памяти павших воинов Красной армии.

Как передавало ИА Регнум, врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов заявил, что, согласно данным на 1 декабря 2023 года, в Польше было официально ликвидировано 468 памятников, осталось всего 93 объекта. Специалист добавил, что в Чехии из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений было полностью ликвидировано 28, кроме того, 22 объекта были изменены (с них сняли красные звезды, символику и надписи).

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше.

Депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов отметил, что страны, в которых сносят советские памятники воинам-освободителям, являются агрессорами и должны понести ответственность за эти действия, которые являются фактической реабилитацией нацизма.