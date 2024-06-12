Украина, 12 июня, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждение, написал 12 июня назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он сообщил, что повреждения получили объекты критической инфраструктуры, не приведя подробностей.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории, контролируемой ВСУ, в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня глава назначенной киевским режимом администрации подконтрольного ВСУ Херсона Роман Мрочко заявил о взрывах в центре города. Воздушную тревогу на тот момент в Херсоне не объявляли.

В ночь на 12 июня на Украине дважды объявляли воздушную тревогу во всех регионах, второй раз — в 06:15 мск. Рано утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, утром власти украинской столицы сообщили о пожаре на одном из промышленных объектов в Киевской области.