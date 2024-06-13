Амстердам, 14 июня, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине составила более трёх миллиардов евро. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба министерства обороны королевства.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

«Сумма военной поддержки, которую Нидерланды предоставили Украине на сегодняшний день, превысила 3 ​​миллиарда евро. С момента последнего отчета в декабре прошлого года Нидерланды поставили еще около 470 миллионов евро. Таким образом, общая сумма составила 3,1 миллиарда евро», — уточняется в заявлении.

За последние полгода стоимость приобретённых товаров военного назначения составила около 410 млн евро. Отмечается, что большей частью речь идёт о коммерческих поставках.

С начала спецоперации на Украине Амстердам поставил Киеву 60 танков Т-72, порядка 207 боевых машин пехоты YPR различных типов, а также танки Leopard 1 и Leopard 2A4, два ЗРК Patriot, системы огневой поддержки, боеприпасы, различные радиолокационные системы, грузовики и прицепы. Также были поставлены полевые госпитали, палатки, снаряжение и различные виды логистического оборудования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Нидерландов выделило €60 млн на создание ударных беспилотников для Украины. Из выделенных средств €20 млн направят на закупку FPV-дронов, ещё €17,5 млн направят на закупку морских беспилотников. Также отмечается, что, поскольку Украина может производить дроны такого типа у себя в стране, Нидерланды своим финансовым вкладом простимулируют местный бизнес.

Кроме того, Нидерланды намерены передать Киеву 24 истребителя F-16, при этом самолёты могут использоваться для ударов по целям на территории России. Как пояснила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Амстердам не вводит ограничения на применение истребителей.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки Киеву западного оружия не изменят хода спецоперации. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что НАТО продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину, а также продолжит повышать степень своей прямой вовлечённости в конфликт.