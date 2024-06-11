Амстердам, 11 июня, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов выделило €60 млн на создание ударных беспилотников для Украины. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба минобороны Нидерландов со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства страны Кайсы Оллонгрен по итогам визита на Украину.

РИА Новости / Валерий Мельников

Как уточнила глава минобороны королевства, из выделенных средств €20 млн направят на закупку FPV-дронов с видом от первого лица через созданную ранее в этом году международную коалицию, ещё €17,5 млн направят на закупку морских беспилотников. Также отмечается, что, поскольку Украина может производить дроны такого типа у себя в стране, Нидерланды своим финансовым вкладом простимулируют местный бизнес.

Оставшаяся часть выделенных средств предназначается для поставок дронов других типов, подчёркивается, что промышленность Нидерландов тоже извлечёт выгоду для себя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Нидерланды намерены передать Киеву 24 истребителя F-16, при этом самолёты могут использоваться для ударов по целям на территории России. Как пояснила глава минобороны Нидерландов Оллонгрен, Амстердам не вводит ограничения на применение истребителей.

До этого, 28 мая, Нидерланды выступили с инициативой по поставке одного зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину. Оллонгрен заявила, что королевство может поставить Киеву как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки Киеву западного оружия не изменят хода спецоперации. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что НАТО продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину, а также продолжит повышать степень своей прямой вовлечённости в конфликт.