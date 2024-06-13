Ярославль, 13 июня, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 13 июня атаковали Ярославскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки никто не пострадал, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«На подлёте к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА… На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Евраев предупредил, что на территории Ярославской области могут находиться обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим он призвал жителей региона при обнаружении фрагментов БПЛА не приближаться к ним и сообщить об их местонахождении в экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на четверг российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Ярославской областью три украинских беспилотника. Ещё один дрон был сбит над территорией Владимирской области.

10 июня сообщалось, что Минобороны, силовые структуры и правительство Ярославской области предотвратили атаку украинских БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона.