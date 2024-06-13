Париж, 13 июня, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел протокол велогонки на 25 километров, состоявшейся в рамках Олимпийских игр 1900 года в Париже. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Nizar Kerkeni

Речь идёт о велогонке, серебряную медаль в которой завоевал Луи Гильдебранд. Тогда медаль присудили Великобритании.

«Недавнее исследование показало, что несмотря на то, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после ОИ в Париже», — приводит текст заявления агентство Reuters.

Отмечается, что теперь медаль, завоёванная Гильдебрандом, теперь присуждена Франции, сборная которой стала победителем зачёта Олимпиады 1900 года. После пересмотра у французов стало 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых медалей. Сборная Великобритании на Олимпийских играх в Париже заняла третье место в общем зачёте.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве так называемых «нейтральных спортсменов» медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными.