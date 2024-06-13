Москва, 13 июня, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

«Затронуты также отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в БРИКС, полноправным членом которого Иран стал с 1 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Путин поздравил мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам, пожелал успеха в предвыборной кампании и передал самые добрые пожелания Верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.

В свою очередь, Мохбер поздравил Путина и российский народ с Днём России и поблагодарил за поддержку в непростой для Ирана период после гибели президента Эбрахима Раиси.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы они погибли.

Путин выразил соболезнования аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента республики. Он назвал Раиси выдающимся политиком, который посвятил себя служению родине. Также свои соболезнования выразили глава МИД России и посольство в Тегеране.

Временно исполняющим обязанности президента Ирана после гибели Раиси стал Мохбер, который был до этого первым вице-президентом страны.