Путин осмотрел коллайдер NICA в Дубне
Путин осмотрел коллайдер NICA в институте ядерных исследований в Дубне
Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время посещения Объединённого института ядерных исследований в подмосковной Дубне осмотрел коллайдер NICA, сообщила 13 июня пресс-служба Кремля.
«Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA», — говорится в сообщении.
Главе государства показали один из стыков сверхпроводящих модулей в коллайдере. Как рассказал представитель института, всего их 237, они с высокой точностью выставлены с учётом траектории движения пучка.
В пресс-службе уточнили, что международную программу исследований на NICA планируют начать в 2025 году. Технологические испытания комплекса запланировали на декабрь этого года.
Президент в ходе посещения института дал старт пуску ускорительного комплекса NICA.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 мая во время визита в Китай заявил, что в Дубне строят уникальный ускорительный комплекс NICA при участии китайский партнёров. Он уверен, что эксперименты на коллайдере позволят сделать открытия мирового масштаба.
Путин 12 июня назвал науку с её новаторскими подходами основой решения многих грандиозных задач, которые стоят перед Россией. В качестве примера он привёл значительный рост числа сложнейших медицинских операций в стране, которые стали возможны благодаря исследованиям учёных.