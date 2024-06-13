Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время посещения Объединённого института ядерных исследований в подмосковной Дубне осмотрел коллайдер NICA, сообщила 13 июня пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

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«Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA», — говорится в сообщении.

Главе государства показали один из стыков сверхпроводящих модулей в коллайдере. Как рассказал представитель института, всего их 237, они с высокой точностью выставлены с учётом траектории движения пучка.

В пресс-службе уточнили, что международную программу исследований на NICA планируют начать в 2025 году. Технологические испытания комплекса запланировали на декабрь этого года.

Президент в ходе посещения института дал старт пуску ускорительного комплекса NICA.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 мая во время визита в Китай заявил, что в Дубне строят уникальный ускорительный комплекс NICA при участии китайский партнёров. Он уверен, что эксперименты на коллайдере позволят сделать открытия мирового масштаба.

Путин 12 июня назвал науку с её новаторскими подходами основой решения многих грандиозных задач, которые стоят перед Россией. В качестве примера он привёл значительный рост числа сложнейших медицинских операций в стране, которые стали возможны благодаря исследованиям учёных.