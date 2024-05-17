Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай могут сделать многое, объединяя усилия в высокотехнологичных областях.

Глава государства выразил уверенность, что эксперементы на коллайдере Nica позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо человечества.

Путин также добавил, что возведение новых атомных блоков в Китае с участие России идёт в соответствии со сроками.

Новость дополняется.