* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июня, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Старший брат сбежавшего из России шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрий, в доме у которого 13 июня прошли следственные действия, с 2007 является членом совета директоров ООО «Военно-промышленная компания», следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Социальные сети

До 2015 года Дмитрий занимал пост гендиректора компании, а с 2017 года стал её президентом. Компания, в частности, занимается производством военных боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения.

«Военно-промышленная компания» была и остаётся партнёром государства в области оснащения Вооружённых сил и других военизированных структур бронетехникой и сервисным обслуживанием. Среди контрагентов ООО «ВПК» — Министерство обороны России, а также 16 Центральных научно-исследовательский институтов оборонного ведомства, неправительственная организация «Стрела» и АО «Алмаз».

Как сообщили СМИ, в 2012 году Дмитрий начал активно приобретать активы на своё имя. Сперва он выступил соучредителем подмосковного предприятия «Оружейные мастерские», выпускающего боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ». Выручка предприятия постоянно растёт и достигла в 2023 году 1,2 млрд рублей. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий продолжает владеть 25-процентной долей в этой компании.

Так, пока бежавший из России шоумен Максим Галкин выступает с критикой в адрес России, фирма его брата Дмитрия производит оружие и боеприпасы для Минобороны.

В СМИ периодически появляются информация о заключении ООО «ВПК» контрактов на поставку боевой техники. Например, с 2017 по 2021 год компания подписала контракты на 1,6 млрд рублей. Одним из крупнейших заказчиков фирмы Дмитрия стала Росгвардия (общая сумма контрактов составила 536 млн рублей).

На данный момент ООО «ВПК» полностью владеет Арзамасским машиностроительным заводом, являясь его управляющей компанией. Завод, в том числе, производит модификации БТР-80, БТР-82, БТР-90, вездеход «Ветлуга», армейский автомобиль «Водник», пожарную машину «Пурга», внедорожник «Тигр», бронетранспортеры «Медведь» и «Бумеранг».

По данным СМИ, за время существования ООО «ВПК» заключило с военными ведомствами страны 300 госконтрактов на сумму порядка 18 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в доме старшего брата Максима Галкина Дмитрия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Сообщалось, что следственные действия прошли в рамках уголовного дела. Какого именно, не уточнялось. Однако оно не связано с Максимом Галкиным.

Шоумен вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал преступления ВСУ. При этом он продолжал зарабатывать на русскоязычной аудитории. В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в реестр физлиц-иноагентов.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 29 мая отказал Галкину в удовлетворении очередного обращения с требованием исключить его из списка иностранных агентов.