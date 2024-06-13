* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июня, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Силовики провели следственные действия в доме старшего брата сбежавшего из России юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия, сообщили в правоохранительных органах.

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По информации «Российской газеты», в ходе следственных действий силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Отмечалось, что уголовное дело, в рамках которого следователи наведались к Дмитрию Галкину, не связано с его братом.

Согласно открытым данным, Дмитрий до 2017 года работал в должности гендиректора ООО «Военно-промышленная компания». Также он всё ещё значится соучредителем ООО «Оружейные мастерские». Первая компания разрабатывает и производит легкую колёсную бронетехнику по заказам Министерства обороны и иных силовых структур. Вторая организация изготавливает боеприпасы для нужд Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня стало известно, что «Завод имени В. А. Дегтярёва» подал иск к компании «Оружейные мастерские», в котором Дмитрий является соучредителем. По данным картотеки Арбитражного суда Московской области, сумма исковых требований составила более 2,1 миллиона рублей. Детали претензии к предприятию не уточняются. Иск приняли к производству, дату его рассмотрения на данный момент не назначили.

Завод имени Дегтярёва специализируется на производстве стрелкового оружия для Министерства обороны, «Оружейные мастерские» производят боеприпасы для нужд ведомства.