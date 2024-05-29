* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 мая, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе заседания 29 мая отказался удовлетворить очередное обращение сбежавшего из России шоумена Максима Галкина с требованием исключить его из списка иностранных агентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Галкин

Адвокат юмориста Екатерина Зубань в ходе заседания утверждала, что Галкин не занимается политической деятельностью. По её мнению, политические шутки к этому не относятся. Представитель защиты также заявила, что её клиент якобы не получал финансовой помощи от Украины или каких-либо других государств.

«Проверив материалы дела, судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Галкин с женой певицей Аллой Пугачёвой покинули Россию после начала специальной военной операции. Сначала они отправились в Израиль, но после начала в регионе военного конфликта перебрались на Кипр в октябре 2023 года.

При этом юморист не скрывает, что поддерживает киевский режим. На концерте в Дубае он ответил: «героям слава» на бандеровское приветствие, которое выкрикнул один из зрителей.

Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Как отметило ведомство, юморист занимается политической деятельностью, а также получал деньги от Украины.

В мае 2023 года стало известно о требованиях шоумена удалить с интернет-площадок записи с его концертов, где он высмеивал СВО и россиян. На это его подтолкнуло падение популярности и сокращение желающих посещать концерты.

Галкин уже пытался добиться отмены решения Минюста, он отправил иск в Замоскворецкий суд Москвы. В июне 2023 года состоялось заседание по этому делу, суд отклонил иск артиста. В апреле он подал кассационную жалобу на решение московского суда.

Общественный деятель Вадим Манукян заявил ИА Регнум, что Галкин постарается испробовать все возможные способы снять с себя статус иноагента, так как это мешает юмористу зарабатывать на концертах. По мнению эксперта, шоумен также переживает за своё имущество, которое осталось в России.