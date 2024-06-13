Бангкок, 13 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым вручил ему письмо о намерении страны стать полноправным членом БРИКС, сообщили 13 июня в пресс-службе МИД королевства.

ТАСС/Сергей Булкин

Таиландский дипломат передал письмо главе МИД РФ 11 июня в Нижнем Новгороде, где Сангиампхонг принял участие в «Диалоге БРИКС с развивающимися странами».

«Министр также вручил письмо, выражающее намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, Сергею Лаврову, министру иностранных дел России — страны, председательствующей в БРИКС [в этом году]», — сообщили в министерстве.

Сангиампхонг на мероприятии в Нижнем Новгороде высказался о готовности Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена. Он подчеркнул, что Таиланд выступает в качестве «строителя мостов» между различными группами стран и мог бы повысить инклюзивность и взаимодействие в БРИКС и сделать объединение более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран.

Глава таиландской дипломатии внёс предложения по расширению сотрудничества между БРИКС и развивающимися странами в сферах энергетической и продовольственной безопасности, использования местных валют и международного сотрудничества в целях развития, сообщили в ведомстве.

На полях мероприятия Сангиампхонг провёл ряд двусторонних встреч с коллегами, в том числе с Лавровым. Переговоры с российского и таиландского министров прошли 10 июня. Как сообщили в российском посольстве в Таиланде, главы ведомств рассмотрели, в том числе, продвижение политического диалога и вопросы сопряжения усилий на международных площадках.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Таиланда 28 июня одобрило проект письма, в котором страна выражает намерение вступить в БРИКС. Королевству это принесёт пользу, сообщил пресс-секретарь правительства Чай Вачаронке. В частности, благодаря вхождению в БРИКС, вырастет роль Таиланда на международной арене.

В 2024 году к БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) присоединились пять стран — ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматривают в качестве кандидатов на членство в объединении.

Президент Владимир Путин 15 мая назвал ограниченную интеграцию новых участников БРИКС одной из главных целей председательства России в 2024 году. Также важна скоординированная работа по укреплению авторитета БРИКС на мировой арене.