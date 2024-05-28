Бангкок, 28 мая, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Правительство Таиланда одобрило проект официального письма, которое указывает на намерение Таиланда стать членом БРИКС, сообщила 28 мая Bangkok Post со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.

Walter G. Allgöwer/ Global Look Press

«Вступление в БРИКС принесёт пользу Таиланду во многих аспектах, включая повышение роли страны на международной арене и создание нового мирового порядка», — заявил пресс-секретарь правительства Чай Вачаронке.

Таиланд намерен принять участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Мероприятие, как заявил Чай Вачаронке, даст Таиланду возможность ускорить процесс членства в объединении.

Как сообщало ИА Регнум, члены — учредители БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) объявили о намерении расширить объединение. Россия с 1 января начала председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к содружеству пяти новых государств, число участников БРИКС выросло до десяти. Так к блоку официально присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Таиланд в настоящее время находится среди 15 стран, чьи кандидатуры рассмотрят для приёма в БРИКС.

Власти Венесуэлы 23 мая вновь выразили надежду на официальное вступление в БРИКС в 2024 году. Вице-президент страны Делси Родригес заявил, что Венесуэла надеется присоединиться к БРИКС, потому что это дорога мира без гегемонизма, построенного на уважении международного права.

Президент России Владимир Путин 15 мая заявил, что одной из главных целей представительства России в межгосударственном объединении БРИКС в 2024 году является ограниченная интеграция новых участников. Ещё одним приоритетом, как отметил российский лидер, является продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета объединения на мировой арене.