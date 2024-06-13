Москва, 13 июня, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Группировка войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожила польскую артиллерийскую установку Krab. Об этом 13 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Иван Родионов

Он отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ и украинской нацгвардии в районах Мирного и Новопокровки в Запорожской области.

«Потери ВСУ составили: до 100 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили американские самоходные артиллерийские установки Paladin и две гаубицы М777 украинской армии. Российские бойцы нанесли удары по отрядам и технике двух бригад ВСУ возле сёл Каменское, Пятихатки, Степовое в Запорожской области и села Львово в Херсонской области.

11 июня Конашенков сообщил, что ВСУ в ходе боёв с группировкой войск «Днепр» потеряли до 105 бойцов. Российские войска также уничтожили восемь автомобилей, гаубицу 2А65 «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и произведенное в США артиллерийское орудие М119