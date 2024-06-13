Перт, Австралия, 13 июня, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Группа палеонтологов из австралийского университета Кертин обнаружила новый вид крупных птерозавров, которые жили в позднемеловом периоде около 100 млн лет назад. Об этом 12 июня написал научный журнал Scientific Reports.

Gabriel N. Ugueto

Отмечается, что обнаруженную летающую рептилию назвали Haliskia peterseni, или халиския. Учёные по форме черепа, расположению зубов и форме плечевой кости классифицировали этих ящеров как ангангерианцев, группу птерозавров, живших в то время по всему миру.

«Имея размах крыльев около 4,6 метра, халиския был грозным летающим хищником», — заявила ведущий автор исследования доктор Адель Пентланд.

Исследователи описали обнаруженную ими нижнюю челюсть, 43 зуба, позвонки, ребра, кости обоих крыльев и часть ноги. Помимо этого, среди окаменелых останков сохранились очень тонкие и нежные кости горла, свидетельствующие о наличии у этих ящеров мускулистого языка, что позволяло им питаться рыбой и головоногими моллюсками.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня международная группа учёных открыла неизвестный до нынешнего времени новый вид динозавров на территории Зимбабве. Археологи обнаружили их останки на берегу озера Кариба и назвали ящеров Musankwa sanyatiensis.

Палеонтологи музея естественных наук Аргентины 23 мая сообщил об открытии нового вида плотоядных динозавров в Патагонии. Ящеры жили во время мелового периода около 69 миллионов лет назад, учёные назвали их Koleken inakayali.

В апреле учёные нашли окаменелые останки гигантской доисторической змеи в Индии. Археологи обнаружили на территории штата Гуджарат 27 позвонков гигантской змеи, обитавшей там 47 млн лет назад.