Хараре, 2 июня, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Международная группа учёных из ЮАР, Зимбабве, США и других стран открыли неизвестный до нынешнего времени новый вид динозавров в Зимбабве. Останки обнаружили на берегу озера Кариба. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Palaeontologica Polonica (APP).

Lara Sciscio Кости ног Musankwa sanyatiensis, обнаруженные в земле на острове Спурвинг

Палеонтологи назвали открытого ящера Musankwa sanyatiensis. Эволюционный анализ выявил, что динозавры этого вида были тесно связаны с сородичами из Южной Африки и Аргентины.

Исследовав окаменелости, учёные сделали вывод, что динозавры мусанква обитали на территории Африки в период позднего триаса около 210 млн лет назад. Предполагается, что у крупных травоядных животных были длинные шеи, а передвигались они на двух конечностях. Вес взрослого динозавра мог достигать 390 килограммов.

Lara Sciscio

В исследовании сообщается, что этот вид стал первым, обнаруженным в бассейне Средней Замбези за более чем 50 лет. Также это лишь четвёртый динозавр, открытый за всю историю страны. Предыдущие окаменелости обнаруживали в 1969, 1972 и 2022 годах.

Палеонтологи предположили, что дальнейшие раскопки в Зимбабве дадут возможность подробнее изучить причины триасового вымирания. Считается, что эта катастрофа кардинально поменяла биоразнообразие Земли около 200 млн лет назад.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая стало известно об открытии нового вида динозавров в Аргентине. Палеонтологи музея естественных наук страны обнаружили на территории Патагонии останки ранее неизученного плотоядного динозавра, который существовал во время мелового периода. Было установлено, что динозавр обитал примерно 69 миллионов лет назад. Учёные назвали новый вид Koleken inakayali. Рост животных составлял около трёх метров в длину. Однако представители этого вида отличались от других особей маленькими передними лапами и отсутствием лобных рогов.

В апреле учёным удалось найти окаменелые останки гигантской доисторической змеи в индийском штате Гуджарат. Исследователи обнаружили 27 позвонков гигантской змеи, обитавшей там 47 млн лет назад. Это семейство рептилий появилось на Земле задолго до вымирания динозавров в конце мелового периода, и его последние представители вымерли в конце ледниковой эры. Найденную змею назвали Vasuki indicus в честь громадной змеи Васуки из индийских мифов, «обвивающей шею индуистского божества Шивы».