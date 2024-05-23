Буэнос-Айрес, 23 мая, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Аргентинские палеонтологи музея естественных наук обнаружили на территории Патагонии останки ранее неизученного плотоядного динозавра, который существовал во время мелового периода. Об этом сообщает международный научный журнал Cladistics.

CONICET/Gabriel Díaz Yantén 3D-реконструкция динозавра

Учёными установлено, что динозавр обитал примерно 69 миллионов лет назад. Он принадлежит к семейству абелизавридов, которые были распространены во время мелового периода на территории Южной Америки. Они были самыми многочисленными и встречались во всех регионах древнего суперконтинента Гондваны.

Как сообщают авторы статьи, новому виду было присвоено название Koleken inakayali. Их рост составляет около трех метров в длину. Однако представители этого вида отличаются от других особей маленькими передними лапами и отсутствием лобных рогов. Данное открытие помогло ученым понять, что динозавры этой группы были более разнообразными, чем считалось ранее.

ИА Регнум сообщало, что в апреле учёным удалось найти окаменелые останки гигантской доисторической змеи в индийском штате Гуджарат.