В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра
Буэнос-Айрес, 23 мая, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Аргентинские палеонтологи музея естественных наук обнаружили на территории Патагонии останки ранее неизученного плотоядного динозавра, который существовал во время мелового периода. Об этом сообщает международный научный журнал Cladistics.
Учёными установлено, что динозавр обитал примерно 69 миллионов лет назад. Он принадлежит к семейству абелизавридов, которые были распространены во время мелового периода на территории Южной Америки. Они были самыми многочисленными и встречались во всех регионах древнего суперконтинента Гондваны.
Как сообщают авторы статьи, новому виду было присвоено название Koleken inakayali. Их рост составляет около трех метров в длину. Однако представители этого вида отличаются от других особей маленькими передними лапами и отсутствием лобных рогов. Данное открытие помогло ученым понять, что динозавры этой группы были более разнообразными, чем считалось ранее.
ИА Регнум сообщало, что в апреле учёным удалось найти окаменелые останки гигантской доисторической змеи в индийском штате Гуджарат.