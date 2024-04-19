Нью-Дели, 19 апреля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Учёные обнаружили в индийском штате Гуджарат окаменелые останки гигантской змеи, обитавшей там 47 млн лет назад. Об этом сообщается в опубликованных 18 апреля в журнале Scientific Reports результатах исследования.

Tara Malhotra/Global Look Press

Найденные в Гуджарате 27 хорошо сохранившихся позвонков, размеры самых крупных из которых составляют до 11 см в ширину и шести см в длину, позволяют предположить, что длина такой змеи составляла 15,2 м, рассказали учёные.

«Обнаружение останков этой древней змеи на территории Индии, относившейся к семейству мадцоидов, говорит о том, что эти древние пресмыкающиеся возникли на территории Индийского субконтинента ещё до его столкновения с Азией», — объяснили авторы работы.

Это семейство рептилий появилось на Земле задолго до вымирания динозавров в конце мелового периода, и его последние представители вымерли в конце ледниковой эры. Найденную змею назвали Vasuki indicus в честь громадной змеи Васуки из индийских мифов, «обвивающего шею индуистского божества Шивы».

Исследователи отметили, что открытие этого вида змей указало на возможное индийское происхождение многих видов африканских и азиатских змей-мадцоидов, что могут подтвердить последующие раскопки.

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